Перший погляд на перезапуск 'Рятувальників Малібу': вийшов трейлер серіалу (відео)

Прем'єра серіалу запланована на січень 2027 року.

Американський телеканал FOX показав перший трейлер пригодницько-драматичного серіалу "Рятувальники Малібу" (Baywatch), що є перезапуском популярного серіалу 90-х з Девідом Гассельгоффом і Памелою Андерсон в головних ролях.

Тепер в центрі сюжету опиниться Гобі Бюханнон – колись нестримний бунтар, а нині капітан рятувальної служби, який іде слідами свого легендарного батька Мітча (останнього, власне, і грав Гассельгофф). Втім, життя Гобі перевертається з ніг на голову, коли на його порозі з'являється його донька Чарлі Вейл, сповнена рішучості продовжити сімейну справу.

В оригінальному серіалі персонажа Гобі грали два актори – Брендон Кол у першому сезоні та Джерелмі Джексон у наступних. Натомість в перезапуску його роль отримав Стівен Амелл (серіали "Стріла", "Флеш", "Легенди завтрашнього дня", "Форс-мажори: Лос Анджелес").

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Також у серіалі задіяні Гассі Гаррісон ("Небезпечна тварина", серіал "Єллоустоун") та Джессіка Белкін (серіали "Ранчо Даттонів", "Елль").

Прем'єра серіалу запланована на січень 2027 року. Перший сезон налічуватиме 12 епізодів.

Нагадаємо, оригінальний серіал "Рятувальники Малібу" виходив з квітня 1989 року по травень 2001 року та налічував 11 сезонів. Крім того, у 2003 році вийшов повнометражний фільм-реюніон.

Також у 2017 році вийшов повнометражний перезапуск серіалу з Двейном "Скелею" Джонсоном і Заком Ефроном в головних ролях, який, втім, прохолодно був сприйнятий критиками.

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