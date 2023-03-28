Перший сезон популярного серіалу розповідав про групу відпочиваючих в розкішному готелі на Гаваях, а другий сезон перемістився на Сицилію.

Події третього сезону хітового серіалу HBO "Білий лотос" (The White Lotus) швидше за все будуть розгортатися в Таїланді.

Про це повідомляє Variety з посиланням на численні джерела, близькі до виробництва.

Видання зазначає, що оскільки перші два сезони "Білого лотоса" Майка Вайта знімалися на курортах мережі Four Seasons на Гаваях і в Італії, відповідно, цілком можливо, що події третього сезону будуть відбуватися в одному з чотирьох готелів гіганта класу люкс в Таїланді, розташованих в Бангкоку, Чіангмаї, Самуї і Золотому трикутнику. Курорти Four Seasons в Таїланді розкидані по містах, сільській місцевості, джунглях і пляжах, що дає Вайту безліч можливостей для розвитку сюжету.

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У HBO поки відмовилися від коментарів.

Тим не менш, раніше шоуранер серіалу Майк Вайт натякнув, що події третього сезону можуть відбуватися в Азії і бути присвячені "смерті, східній релігії і духовності".

"У першому сезоні акцент робився на грошах, а в другому – на сексі. Я думаю, що третій сезон може бути сатиричним і кумедним поглядом на смерть, східну релігію і духовність", – сказав Вайт в ролику, приуроченому до фіналу другого сезону.

Виробництво третього сезону ще не почалося, оскільки за словами джерел, Вайт проводить час в Таїланді, вивчаючи місцевість. Деталі кастингу ще не оголошені, але, оскільки в другому сезоні в основному брав участь новий акторський ансамбль, видання припускає, що в розкішну відпустку в Азії відправляться нові обличчя. Проте, не можна виключити і повернення деяких персонажів, тим більше, що в кінці другого сезону герої Тео Джеймса, Обрі Плази, Вілла Шарпа і Меган Фагі виявили бажання поїхати якось ще разом у відпустку.

Серіал "Білий лотос" – що відомо

Перший сезон американського комедійно-драматичного серіалу "Білий лотос" вийшов у 2021 році та розповідав про тиждень з життя гостей і персоналу розкішного готелю "Білий лотос" на Гаваях, а у всіх героїв за плечима була купа проблем і переживань. Головні ролі в цьому сезоні виконали Мюррей Бартлетт, Конні Бріттон, Дженніфер Кулідж, Олександра Даддаріо, Джейк Лейсі, Сідні Суїні, Стів Зан та інші.

Другий сезон серіалу, який вийшов в кінці 2022 року, перемістився в готель цієї ж мережі на Сицилії в Італії і розповідав про нову групу відпочиваючих. Головні ролі тут виконали Тео Джеймс, Обрі Плаза, Вілл Шарп, Меган Фагі, Адам Дімарко, Хейлі Лу Річардсон, Ф.Мюррей Абрахам, Том Холландер та інші. З першого сезону в шоу повернулися тільки персонажі Дженніфер Кулідж і Джона Грайса.

"Білий лотос" отримав 10 премій "Еммі" за свій перший сезон, а також кілька нагород "Золотий глобус" за другий сезон.

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