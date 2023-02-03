Згідно зі статистикою, 39% туристів бронювали поїздку в пункт призначення, побачивши його у фільмі або серіалі.

Set-jetting, або ж поїздки в місця зйомок улюблених фільмів і серіалів, визнаний однією з головних тенденцій при виборі напрямку для подорожей в 2023 році.

Як пише Travel Off Path посилаючись на дані Expedia, дві третини мандрівників замислювалися про те, щоб відправитися в подорож, а 39% туристів фактично забронювали поїздку в пункт призначення, побачивши його у фільмі або серіалі.

Топ-7 місць по всьому світу, де знімали популярні фільми і серіали

1. Хоббітон, Нова Зеландія. На цьому знімальному майданчику знімалися багато сцен з трилогій "Володар перстнів" і "Хоббіт". Під час екскурсії фанати можуть відвідати "нори" хоббітів і навіть випити в таверні "Зелений дракон". До слова, вже в березні 2023 року кілька щасливчиків зможуть пожити в Хоббітоні.

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2. Сицилія, Італія.Серіал "Білий лотос" в жанрі чорна комедія був одним з найпопулярніших телешоу минулого року. Другий сезон шоу вийшов в ефір наприкінці 2022 року і відразу ж викликав шквал інтересу до основного місця зйомок на розкішному курорті на Сицилії. За чималу суму фанати серіалу можуть не тільки прогулятися по тутешніх туристичних локаціях, а й пожити в готелях і віллах, де зупинялися герої шоу.

3. Петра, Йорданія. Тут частково знімався пригодницький фільм "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989). Це доісторичне місто, висічене в скелі з рожево-червоного пісковика, є архітектурним дивом, завдяки чому воно отримало статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Хоча, на відміну від героя Гаррісона Форда, туристи не зможуть увійти всередину, вони все ще можуть помилуватися фасадом Петри. Також можна дослідити сусіднє селище Ваді-Рам – ще одне місце зйомок Індіани Джонса та інших популярних фільмів, таких як "Зоряні війни" та "Дюна".

4. Бухарест, Румунія. Інтерес до міста різко зріс після виходу серіалу Netflix "Венздей", адже саме тут знімали більшість його сцен. Крім того, активно туристів зазиває замок Кантакузіно в румунських Карпатах, на території якого знімалися сцени, що відбуваються з Уэнздей Аддамс в Академії Невермор.

5. Дубровник, Хорватія. Хоча серіал "Гра престолів" був завершений ще в 2019 році, він досі приваблює безліч відвідувачів на цей хорватський курорт, де знімалася велика частина серіалу.

6. Скелліг-Майкл, Ірландія. У цьому віддаленому місці шанувальники "Зоряних воєн" одразу впізнають будинок Люка Скайуокера у "Пробудження сили" та "Останніх джедаях". Хоча дістатися до нього непросто, шанувальники будуть винагороджені неймовірними пейзажами острова, де знаходиться 1500-річний гельський монастир, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

7. Париж, Франція. Хоча в столиці Франції були зняті тисячі фільмів і телевізійних шоу, одним з найпопулярніших недавніх фаворитів є "Емілі в Парижі". Цей популярний серіал Netflix про американську дівчину, яка переїжджає до Парижа, надихнув незліченну кількість молодих мандрівників досліджувати місто.

Як повідомляв УНІАН, цього туристичного сезону в Ірландії вирішили рекламувати острови західного узбережжя країни за допомогою похмурого кінохіта "Банши Інішерина" (Banshees of Inisherin), який багато хто встиг охрестити одним з найкращих фільмів 2022 року.

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