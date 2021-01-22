Біллі Айліш випустила новий кліп / скріншот

Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп до нової пісні «Lo vas a olvidar», яка стане заголовним треком у другому спецепізоді серіалу «Ейфорія» від HBO.

Читайте такожВийшов трейлер спеціальної серії серіалу "Ейфорія" (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі виконавиці.

Менш ніж за добу кліп зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

Трек записаний спільно з іспанською актрисою та співачкою Розалією.

Лірична пісня повністю виконана іспанською.

Новий кліп Біллі Айліш: відео

Серіал «Ейфорія»: що відомо

  • Американська телевізійна підліткова драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському міні-серіалі.
  • Прем'єра серіалу відбулася 16 червня 2019 року.
  • У липні 2019 року серіал був продовжений на другий сезон, зйомки якого були відкладені на початок наступного року.
  • Серіал розповідає про проблеми американських підлітків. Його головні герої - 17-річна наркоманка Ру і її трансгендерна подруга Джулс.

Спеціальні епізоди «Ейфорії»

У жовтні HBO анонсував вихід двох різдвяних спеціальних епізодів «Ейфорії».

Прем'єра першого спецепізоду запланована на 6 грудня.

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Автор: Катерина Шварц