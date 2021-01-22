Біллі Айліш випустила кліп до саундтреку спецепізоду серіалу "Ейфорія" (відео)

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп до нової пісні «Lo vas a olvidar», яка стане заголовним треком у другому спецепізоді серіалу «Ейфорія» від HBO. Читайте такожВийшов трейлер спеціальної серії серіалу "Ейфорія" (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі виконавиці. Менш ніж за добу кліп зібрав понад 8 мільйонів переглядів. Трек записаний спільно з іспанською актрисою та співачкою Розалією. Лірична пісня повністю виконана іспанською. Новий кліп Біллі Айліш: відео Серіал «Ейфорія»: що відомо Американська телевізійна підліткова драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському міні-серіалі.

Прем'єра серіалу відбулася 16 червня 2019 року.

У липні 2019 року серіал був продовжений на другий сезон, зйомки якого були відкладені на початок наступного року.

Серіал розповідає про проблеми американських підлітків. Його головні герої - 17-річна наркоманка Ру і її трансгендерна подруга Джулс. Спеціальні епізоди «Ейфорії» У жовтні HBO анонсував вихід двох різдвяних спеціальних епізодів «Ейфорії». Прем'єра першого спецепізоду запланована на 6 грудня. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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