Біллі Айліш випустила новий кліп / скріншот
Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп до нової пісні «Lo vas a olvidar», яка стане заголовним треком у другому спецепізоді серіалу «Ейфорія» від HBO.
Читайте такожВийшов трейлер спеціальної серії серіалу "Ейфорія" (відео)Ролик опублікований на YouTube-каналі виконавиці.
Менш ніж за добу кліп зібрав понад 8 мільйонів переглядів.
Трек записаний спільно з іспанською актрисою та співачкою Розалією.
Лірична пісня повністю виконана іспанською.
Новий кліп Біллі Айліш: відео
Серіал «Ейфорія»: що відомо
- Американська телевізійна підліткова драма, створена Семом Левінсоном і заснована на однойменному ізраїльському міні-серіалі.
- Прем'єра серіалу відбулася 16 червня 2019 року.
- У липні 2019 року серіал був продовжений на другий сезон, зйомки якого були відкладені на початок наступного року.
- Серіал розповідає про проблеми американських підлітків. Його головні герої - 17-річна наркоманка Ру і її трансгендерна подруга Джулс.
Спеціальні епізоди «Ейфорії»
У жовтні HBO анонсував вихід двох різдвяних спеціальних епізодів «Ейфорії».
Прем'єра першого спецепізоду запланована на 6 грудня.
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