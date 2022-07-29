Прем'єра фільму відбудеться на початку вересня 2022 року на Венеціанському кінофестивалі, а повноцінний реліз – 28 вересня на Netflix.

Netflix випустив перший трейлер фільму про життя Мерилін Монро "Блондинка" (Blonde), в якому головну роль виконує Ана де Армас ("Ножі наголо", "Сіра людина").

Автори фільму підкреслюють, що картина не є біографічною, а являє собою дослідження життя актриси через призму її внутрішнього світу.

У фільмі також зіграв Боббі Каннавале ("Людина-мураха", "Шпигунка", "Ірландець"), який перевтілився в легендарного американського бейсболіста Джо Ді Маджо – другого чоловіка актриси, який незважаючи на розлучення, намагався допомагати їй до самої її смерті.

Едрієн Броуді ("Піаніст", "Гудіні", "Французький вісник") виконав роль американського драматурга Артур Міллера – третього чоловіка Мерилін Монро.

Режисером фільму виступив Ендрю Домінік, відомий в першу чергу завдяки вестерну "Як боягузливий Роберт Форд вбив Джессі Джеймса" (2007) і кримінальному фільму "Пограбування казино" (2012).

Прем'єра відбудеться на початку вересня 2022 року в рамках конкурсної програми Венеціанського кінофестивалю, а повноцінний реліз – 28 вересня 2022 року на Netflix.

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