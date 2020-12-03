Спірс випустила новий трек / фото instagram.com/britneyspears
Відома співачка Брітні Спірс до свого 39-річчя випустила новий трек вперше за чотири роки.
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Варто відзначити, що в листопаді співачка говорила, що більше не буде виступати і записувати нові пісні, якщо її фінансові справи продовжить вести її батько. При цьому несподівано для всіх Брітні випустила трек Swimming in the Stars, який був записаний ще в 2016 році.
Фанати Брітні почали обговорювати, що це її батько робить без згоди співачки. Хоча жодних доказів цьому немає.
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