Трек називається Swimming in the Stars.

Відома співачка Брітні Спірс до свого 39-річчя випустила новий трек вперше за чотири роки.

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Варто відзначити, що в листопаді співачка говорила, що більше не буде виступати і записувати нові пісні, якщо її фінансові справи продовжить вести її батько. При цьому несподівано для всіх Брітні випустила трек Swimming in the Stars, який був записаний ще в 2016 році.

Фанати Брітні почали обговорювати, що це її батько робить без згоди співачки. Хоча жодних доказів цьому немає.

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Автор: УНІАН