В український прокат фільм від продюсера Сета Роґена вийде 6 липня 2023 року.

Вийшов локалізований український трейлер шаленої комедії "Check-in у халепу" (Joy Ride), головні ролі в якій виконали зірка серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Парк та номінантка на "Оскар" за "Все завжди і водночас" Стефані Сюй.

Фільм розповідає про чотирьох подруг, які вирушають у незабутню подорож. Коли ділова поїздка Обрі (Ешлі Парк) до Пекіну перетворилась на катастрофу, дівчина звернулася по допомогу до своїх подруг: харизматичної та трохи дивної художниці Лоло (Шеррі Кола), яскравої зірки "мильних опер" Кет (Стефані Сюй) та кузини на прізвисько Мертве Око (Сабріна Ву), яка схиблена на K-Pop. Їхній епічний досвід дружби, пізнання та… дикої розпусти несподівано відкриє їм правду про любов та самих себе.

Продюсером цієї голлівудської комедії виступив відомий сценарист та актор Сет Роґен. Популярність і любов глядачів йому принесли комікс "Зелений шершень", а також комедії "Сусіди. На стежці війни", "Ніч перед похміллям", "Суперперці" та інших.

Режисеркою та сценаристкою фільму виступила Адель Лім: її добре знають як сценаристку відомого фільму "Шалено багаті азійці" і анімаційного блокбастера "Рая і Останній Дракон". Також вона доклалася до сценаріїв популярних проєктів "Ксена: принцеса-воїн", "Династія" тощо.

Прем'єра фільму відбулася у березні 2023 року на фестивалі SXSW, де він отримав схвальні відгуки. Так, наразі на Rotten Tomatoes у нього 100% схвалення від критиків, а на Metacritic – 81 бал, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

В український прокат фільм вийде 6 липня 2023 року.

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