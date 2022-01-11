Шанувальникам серіалу повідомили чудову новину.

Серіал "Емілі в Парижі" продовжили на третій і четвертий сезони.

Про це повідомили в акаунті серіалу в Instagram.

"Емілі офіційно повертається ще на два сезони", – написали творці проекту.

Головною героїнею серіалу від режисера Даррена Стара стала американка Емілі Купер, яку на рік відправляють у відрядження до Парижа працювати в тамтешньому офісі люксової маркетингової агенції.

Читайте такожПопулярна актриса на тлі скандалу з Netflix розповіла про ставлення до українців за кордоном22 грудня 2021 року вийшов другий сезон серіалу, який обурив українців. Зокрема, на стримінговій платформі Netflix показали карикатурний образ українки Петри, яка "любить усе безкоштовне" та краде речі з магазину.

Після хвилі обурення міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що звʼяжеться з Netflix через образливий образ українки. Згодом міністр зазначив, що отримав "достатньо дипломатичну" відповідь.

"Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - зазначив тоді Ткаченко.

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