Він вийде у 2025 році.

Сервіс Netflix анонсував сьомий сезон британського науково-фантастичного телесеріалсеріалу "Чорне дзеркало" (Black Mirror).

На офіційній сторінці Netflix в соціальній мережі X (раніше - Twitter) повідомляється, що глядачі зможуть побачити його вже у 2025 році, всього планують випустити шість серій. Інші деталі не розкривають.

"Шість нових історій, але одна виглядає трохи знайомою. "Чорне дзеркало" повертається у 2025 році", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про серіал "Чорне дзеркало":

Перші два сезони серіалу транслювалися британською мережею Channel 4, згодом програма перейшла на Netflix. Він отримав безліч премій, серед яких і нагорода International Emmy Awards у номінації "Найкращий телефільм/міні-серіал".

Дія більшості епізодів відбувається в майбутньому, де використання науково-фантастичних технологій чинить негативний вплив на суспільство.

Сценарист Чарлі Брукер в інтерв'ю The Guardian так пояснив назву серіалу: "Чорне дзеркало" - це дзеркало, яке ви можете побачити на кожній стіні, на кожному столі, у кожній долоні: холодний, осяйний екран телевізора, монітора, смартфона".

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