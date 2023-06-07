Результат роботи штучного інтелекту йому не сподобався.

Творець серіалу "Чорне дзеркало", сценарист і продюсер Чарлі Брукер, розповів про свій досвід "спілкування" зі штучним інтелектом. Він попросив ChatGPT придумати нову серію його "дітища".

За словами Брукера, він просив ШІ створити саме новий епізод, з унікальною історією. Спочатку його приємно здивувала серія, яку придумав ChatGPT. Однак незабаром він сильно розчарувався.

"На перший погляд, вийшло щось, що має правдоподібний вигляд. А на другий погляд - має вигляд л*йна. Тому що все, що він робить, - це шукає всі синопсиси епізодів "Чорного дзеркала" і якось змішує їх разом. Потім, якщо ви копнете трохи глибше, ви скажете: "О, насправді тут немає ніякої справжньої оригінальної думки", - розповів Брукер виданню Empire.

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Попри це, продюсер вважає свій досвід "спілкування" з ШІ корисним. Брукер зрозумів, що люди використовують ChatGPT неправильно. На думку творця "Чорного дзеркала", багатьом варто вчитися виходити за рамки, порушувати власні правила. "Розмовляючи" з ChatGPT, Брукер помітив, що отримав нові ідеї для свого серіалу.

Що відомо про серіал "Чорне дзеркало"

Британський серіал вийшов на екрани в 2011 році. Начно-фантастичні історії про світ майбутнього швидко стали популярними. Незабаром серіал "Чорне дзеркало" отримав ще один сезон. Всі вони виходили на британському каналі Channel 4.

Однак наступні три сезони "Чорного дзеркала", які виходили з 2016 по 2019 роки, глядачі дивилися вже на Netflix. Кожна серія серіалу є окремою історією, в якій показано, як прогрес може впливати на людей.

Нещодавно стало відомо, що "Чорне дзеркало" отримає шостий сезон. В одному з епізодів зіграє Сальма Хайек.

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