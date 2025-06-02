В український прокат фільм вийде 16 жовтня 2025 року.

Культова горор-кінокомпанія Blumhouse показала перший трейлер підліткового фільму жахів "Чорний телефон 2" (Black Phone 2), що стане продовженням хітового фільму 2021 року.

За чотири роки після подій першої частини, Фінну Блейку вже 17 і він досі намагається впорядкувати своє життя після викрадення. Тим часом його сестра Ґвен у снах починає отримувати дзвінки з чорного телефону та бачити тривожні видіння трьох хлопців, за якими стежить незнайомець у зимовому таборі "Альпійське озеро". Вирішивши розгадати цю таємницю й покласти край мукам – своїм і брата, – Ґвен переконує Фінна поїхати до табору під час зимової хуртовини. Тепер вони мають зіткнутися з убивцею, який після смерті став ще сильнішим – і набагато важливішим для них обох, ніж вони це собі уявляли.

До головних ролей у фільмі повернулися Мейсон Темз ("Як приборкати дракона", серіал "Вокер"), Мадлен Макгроу ("Американський снайпер", "Людина-мураха і Оса") та Ітан Гоук ("Товариство мертвих поетів", "Ґаттака", "Тренувальний день", "Юність"), а також Джеремі Девіс ("Врятувати рядового Раяна", "Догвіль", "Загублені") у ролі батька Фінна та Ґвен.

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Серед нових імен у касті – Деміан Бічір ("Мерзенна вісімка", "Монахиня", "Чужий: Заповіт", "Ґодзілла проти Конга"), але кого саме він зіграє, наразі невідомо.

Режисером стрічки виступив Скотт Дерріксон, який також зняв перший "Чорний телефон". Крім тошо, в його творчому доробку такі хіти, як "Доктор Стрендж", "День, коли Земля зупинилась", "Сіністер", "Визволи нас від зла" та "Шість демонів Емілі Роуз".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 16 жовтня 2025 року.

"Чорний телефон" 2021 року – що відомо про фільму

Підлітковий фільм жахів "Чорний телефон" вийшов на екрани на початку 2022 року, але його світова прем'єра відбулася ще у вересні 2021 року на фестивалі Fantastic Fest.

Стрічка, події якої відбувалися у 1978 році в американському Денвері, розповідала про маніяка на прізвисько "Хапач", що викрадав хлопців-підлітків та закатовував їх у своєму підвалі. Наступною його жертвою став відлюдькуватий хлопець Фінні Блейк. Поки його молодша сестра Ґвен бачила видіння про викрадення брата, із самим Фінні почали зв'ясуватися попередні жертви викрадача – за допомогою старого непрацюючого чорного телефону у підвалі. Хлопці давали Фінні поради, які з рештою допомогли йому вибратися на волю та здолати "Хапача", поки Гвен намагалася вивести на нього поліцію.

Стрічка отримала позитивні відгуки як від критиків, так і глядачів, а також окупилася в прокаті приблизно у 9-10 разів.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 81% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 88% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 65 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,9 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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