Режиссером фільму виступив Скотт Дерріксон, який до цього зняв такі фільми, як "Доктор Стрендж", "Сіністер" та "Шість демонів Емілі Роуз".

Вийшов офіційний трейлер фільму жахів "Чорний телефон" (The Black Phone) від майстрів жанру студії Blumhouse, яка створила такі фільми, як "Астрал", "Сіністер" та "Спліт".

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в центрі сюжету опиниться 13-річний підліток, який після моторошного викрадення прокинеться замкнутим в звуконепроникному підвалі зі зламаним чорним телефоном. Несподівано хлопець отримує дзвінок від попередніх жертв вбивці, які будь-що прагнуть його врятувати.

Головну роль у фільмі виконав юний актор Мейсон Темз, а роль викрадача дісталася Ітану Гоуку, відомому за фільмами "Товариство мертвих поетів", "Ґаттака", "Тренувальний день" та "Юність". Також у фільмі знялися Джеремі Девіс ("Врятувати рядового Раяна", "Догвіль", "Загублені") та Джеймс Ренсон ("Воно 2", "Олдбой", "Сіністер").

Режиссером фільму виступив Скотт Дерріксон, який до цього працював над марвеловським "Доктор Стрендж", фантастичним трилером "День, коли Земля зупинилась", а також фільмами жахів "Сіністер", "Визволи нас від зла" та "Шість демонів Емілі Роуз".

Вихід фільму в український прокат запланований на 27 січня 2022 року.

Слід зазначити, що світова прем'єра фільму "Чорний телефон" відбулася на фестивалі Fantastic Fest 25 вересня 2021 року, і він вже має схвальні відгуки від критиків та глядачів: на IMDb в нього оцінка 8,3 бали з 10, на Rotten Tomatoes – 100% схвалення від критиків, а на Metacritic – 79 балів зі 100.

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Автор: Марина Григоренко