Прем'єра серіалу запланована на 25 червня 2025 року на Amazon Prime Video.

Зірка хітових серіалів "Надприродне" і "Хлопаки" Дженсен Еклз отримав головну роль у новому кримінальному серіалі "Зворотний відлік" (Countdown) від Amazon Prime Video.

За сюжетом серіалу, після публічного вбивства співробітника Департаменту внутрішньої безпеки, детектива поліції Лос-Анджелеса Марка Мічама залучають до секретної оперативної групи, що складається з агентів під прикриттям із різних правоохоронних органів. Разом вони намагаються вистежити вбивцю, проте в процесі пошуків також розкривають набагато темнішу змову, що загрожує життю мільйонів людей.

Також у шоу зіграли Джессіка Камачо (серіали "Сонна лощина", "Флеш", "Хранителі"), Ерік Дейн ("Фанатик", серіали "Анатомія Грей", "Ейфорія"), Вайолетт Бін (серіали "Флеш", "Поліція Чикаго"), Елліот Найт (серіали "Як уникнути покарання за вбивство", "Одного разу в казці", "Титани") та інші.

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Творцем "Зворотного відліку" виступив американський Дерек Хаас, сценарист і письменник, який раніше написав сценарії до фільмів "Подвійний форсаж", "Поїзд на Юму" і "Особливо небезпечний", а також працював над серіальною франшизою "Чикаго" ("Пожежники Чикаго", "Поліція Чикаго", "Медики Чикаго" і "Правосуддя Чикаго").

Прем'єра серіалу запланована на 25 червня 2025 року на Amazon Prime Video.

Перший сезон налічуватиме 13 епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно.

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