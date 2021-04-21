Всього у шоу візьмуть участь представники з 39 країн.

Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

Про це йдеться у повідомленні СТБ.

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Прямий ефір відбудеться 18, 20 і 22 травня о 22:00.

65 пісенний конкурс проходить цього року у Роттердамі. Україну представлятиме переможець Національного відбору-2020 група Go-A з піснею "SHUM". Вперше на Євробаченні Україна буде звучати повністю українською мовою.

Всього у шоу візьмуть участь представники з 39 країн.

Євробачення-2021: пряма трансляція

Спостерігати за конкурсом і вболівати за «Go-A» глядачі зможуть в ефірі двох телеканалів - СТБ і UΛ:Перший. В ефірі СТБ трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула, на UΛ:Перший – Тимур Мірошниченко.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум"

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Автор: Яна Ставська