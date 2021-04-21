Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.
Про це йдеться у повідомленні СТБ.
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Прямий ефір відбудеться 18, 20 і 22 травня о 22:00.
65 пісенний конкурс проходить цього року у Роттердамі. Україну представлятиме переможець Національного відбору-2020 група Go-A з піснею "SHUM". Вперше на Євробаченні Україна буде звучати повністю українською мовою.
Всього у шоу візьмуть участь представники з 39 країн.
Євробачення-2021: пряма трансляція
Спостерігати за конкурсом і вболівати за «Go-A» глядачі зможуть в ефірі двох телеканалів - СТБ і UΛ:Перший. В ефірі СТБ трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула, на UΛ:Перший – Тимур Мірошниченко.
Євробачення 2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум"
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