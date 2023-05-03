В прокат фільм вийде вже 3 листопада 2023 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила перший трейлер науково-фантастичного фільму "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) від режисера Дені Вільньова, що стане продовженням фільму 2021 року.

Зокрема, в новому трейлері представили кількох нових персонажів, яких не було у першій частині – у виконанні Крістофера Уокена ("Чим зайнятися мерцю в Денвері", "Бетмен повертається", "Сім психопатів"), Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Чорна вдова", "Маленькі жінки") і Остіна Батлера ("Елвіс", "Щоденники Керрі", "Хроніки Шаннари").

Зокрема, Уокен зіграв роль падишаха-імператора Шаддама IV, П'ю – його дочки принцеси Ірулан Корріно, а Батлер – племінника і спадкоємця барона Харконнена Фейда-Раута.

Фільм "Дюна 2" – що відомо

Літературною основою сценарію картини стане друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна". При цьому в сценарії буде приділено більше уваги персонажу Чані у виконанні Зендеї, якої в першому фільмі було зовсім мало.

У другій частині до своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе (Пол Муад'діб Атрейдіс), Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Харконнен) і Дейв Батіста (Глоссу Раббан).

Режисером фільму виступив Дені Вільньов, який також зняв першу частину. Крім того, на його рахунку такі фільми, як "Ворог", "Сікаріо" та "Той, хто біжить по лезу 2049".

Зйомки фільму почалися у липні 2022 року в Італії. В прокат "Дюна 2" вийде вже 3 листопада 2023 року.

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