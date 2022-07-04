Вихід фільму "Дюна: Частина друга" в прокат запланований на 17 листопада 2023 року.

В Італії 4 липня 2022 року стартують попередні зйомки науково-фантастичного фільму режисера Дені Вільнева "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two), що є продовженням стрічки 2021 року.

Як повідомляє Deadline, початковий етап зйомок фільму буде проходити протягом двох днів в комуні Альтіволе в провінції Тревізо області Венеція.

Зокрема повідомляється, що в якості місця зйомок була обрана гробниця Бріон, створена в 1968-1978 роках італійським архітектором Карло Скарпа для впливової сім'ї Бріон. Пізніше пам'ятник був визнаний шедевром модерністської архітектури.

Повноцінне виробництво фільму з поверненням основної частини акторського складу заплановано на 21 липня в Будапешті (Угорщина), де також знімався попередній фільм.

Зазначимо, літературною основою сценарію картини стане друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна". При цьому в сценарії буде приділено більше уваги персонажу Чані у виконанні Зендеї, якої в першому фільмі було зовсім мало.

Також до своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе (Пол Муад'діб Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Харконнен) і Дейв Батіста (Глоссу Раббан).

Крім того, як раніше повідомляв УНІАН, у другій частині епічної саги будуть представлені персонажі у виконанні Крістофера Уокена ("Чим зайнятися мерцю в Денвері", "Бетмен повертається", "Сім психопатів"), Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Чорна вдова", "Маленькі жінки") і Остіна Батлера ("Елвіс", "Щоденники Керрі", "Хроніки Шаннари").

Зокрема, Уокен зіграє роль падишаха-імператора Шаддама IV, П'ю – його дочку принцесу Ірулан Корріно, а Батлер – племінника і спадкоємця барона Харконнена Фейда-Раута.