Українська співачка Джамала випустила новий студійний альбом під назвою "Ми".
Читайте такожДжамала та Ріаnобой випустили дуетну пісню "Ендорфіни" (аудіо)Про вихід нового альбому вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі. Альбом уже доступний для прослуховування на YouTube-каналі співачки.
"Це дуже особливий для мене альбом. І не тільки тому, що в ньому піднімаються особисті теми, а ще й тому, що він натхненний людьми, нашими з вами почуттями", - написала Джамала.
Пісні, які увійшли до альбому, виконавиця описала так: «Любов, сила, вдячність, віра і прощення». Вона додала, що є в альбомі й інші емоції - трохи легковажності і крапелька розчарування.
Описуючи альбом, вона зазначила, що лейтмотивом всіх композицій є вдячність, віра в себе, в своїх дітей, щоб з них могли вирости справжні люди.
"Щоб полюбити себе, потрібно мати силу, яка і є у нас всередині. Але ми постійно слухаємо інших, немов хтось може краще знати, як нам жити. Сила в тобі! Любов в тобі! Віра в тобі!"", - написала співачка.
Творчість Джамали
26 лютого вийшов новий сингл Джамали під назвою «Вдячна».
Джамала перемогла на Євробаченні у Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню під назвою "1944" про депортацію кримськотатарського народу.
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