Джамала зазначила, що це дуже особливий для неї альбом.

Українська співачка Джамала випустила новий студійний альбом під назвою "Ми".

Читайте такожДжамала та Ріаnобой випустили дуетну пісню "Ендорфіни" (аудіо)Про вихід нового альбому вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі. Альбом уже доступний для прослуховування на YouTube-каналі співачки.

"Це дуже особливий для мене альбом. І не тільки тому, що в ньому піднімаються особисті теми, а ще й тому, що він натхненний людьми, нашими з вами почуттями", - написала Джамала.

Пісні, які увійшли до альбому, виконавиця описала так: «Любов, сила, вдячність, віра і прощення». Вона додала, що є в альбомі й інші емоції - трохи легковажності і крапелька розчарування.

Описуючи альбом, вона зазначила, що лейтмотивом всіх композицій є вдячність, віра в себе, в своїх дітей, щоб з них могли вирости справжні люди.

"Щоб полюбити себе, потрібно мати силу, яка і є у нас всередині. Але ми постійно слухаємо інших, немов хтось може краще знати, як нам жити. Сила в тобі! Любов в тобі! Віра в тобі!"", - написала співачка.

Творчість Джамали

26 лютого вийшов новий сингл Джамали під назвою «Вдячна».

Джамала перемогла на Євробаченні у Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню під назвою "1944" про депортацію кримськотатарського народу.

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Автор: Ірина Погоріла