Буллок зіграв Бобу Фетта у другому і третьому фільмах оригінальної трилогії «Зоряних воєн».

Актор Джеремі Буллок, який зіграв Бобу Фетта в оригінальній трилогії "Зоряних воєн", помер у віці 75 років.

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Буллок зіграв Бобу Фетта в другому і третьому фільмах оригінальної трилогії «Зоряних воєн» — «Імперія завдає удару у відповідь» (1980) і «Повернення джедая» (1983).

Творець "Зоряних воєн" Джордж Лукас хотів зробити Фетта другорядним персонажем, але той набув популярності у глядачів. Незважаючи на епізодичну роль у фільмі «Імперія завдає удару у відповідь», були написані романи, створені комікси і фан-сайти. Рідкісну статуетку Боби Фетта в 2019 році продавали за рекордні $500 тис, передає kommersant.

Джеремі Буллок також зіграв у фільмі всесвіту "Зоряних воєн"" Помста ситхів" (2005). Там він виконав епізодичну роль капітана Джеремока Колтона. Також він грав у фільмі "Восьминіжка" (1983) про Джеймса Бонда і в серіалі "Доктор Хто".

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Автор: УНІАН