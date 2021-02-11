Актриса Джина Карано була звільнена з Lucasfilm і не повернеться до своєї ролі в серіалі «Мандалорець».
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Як повідомляє THR, про це йдеться в заяві компанії.
"Джина Карано більше не працює з Lucasfilm і у компанії немає планів працювати з нею в майбутньому. Проте, її дописи в соцмережах, що ображають людей на підставі культурної та релігійної ідентичності – огидні і неприпустимі», - заявили в Lucasfilm.
Зазначається, що в середу в соцмережах завірусився хештег #FireGinaCarano у зв'язку з постом актриси в Instagram. Вона висловила думку, що сьогодні бути в США республіканцем – все одно, що бути євреєм у Німеччині під час Голокосту. Пізніше цей пост був видалений, але у користувачів залишилися скріншоти.
Карано давно заробила собі скандальну славу, висловлюючи в соцмережах непопулярні думки. У листопаді вона висміювала носіння масок під час пандемії, а в період виборів президента США підтримувала Трампа і допускала, що Байден переміг через фальсифікації.
Джерела розповіли журналістам, що в Disney давно шукали привід для звільнення Карано, і новий скандал став останньою краплею.
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