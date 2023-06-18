Серіал про психопата-вбивцю Джо Голдберга здивує глядачів.

На презентації Tudum 2023 сервіс Netflix представив інтригуючий тизер останнього сезону серіалу "Ти". Історія про Джо Голдберга, який нещадно вбиває людей і плете хитрі інтриги, отримала продовження. Маніяк-психопат повертається туди, де все почалося, до Нью-Йорка і свого книжкового магазину.

У тизері п'ятого сезону актор Пенн Бадглі, який зіграв головну роль, звернувся до своїх шанувальників. Він натякнув, що глядачів здивує фінальний сезон, його персонаж зустрінеться з кимось дуже важливим.

Судячи з того, що в тизері з'явилися деякі з жертв Голдберга, а також персонажі з минулих сезонів, творці серіалу могли придумати несподіваний сюжетний поворот. Історія про маніяка повинна закінчитися епічно і яскраво, принаймні так вважають глядачі.

"Минуле так чи інакше наздоганяє Джо. Єдине питання: хто цього разу? П'ятий, останній сезон серіалу "Ти" вже скоро, тільки на Netflix", - зазначено в описі до тизера.

Крім цього, актор подякував шанувальникам за їх любов. Він зазначив, що був радий присвятити серіалу кілька років.

Тизер п'ятого сезону серіалу "Ти" - відео

Серіал "Ти" - опис

Кримінальна драма за романом Кароліни Кепнес "Ти" розповідає історію про вбивцю і маніяка Джо Голдберга. У першому сезоні, який був представлений ще в 2018 році, персонаж працював у книжковій крамниці і закохався в милу дівчину на ім'я Гвіневра Бек. Вона підкорила серце Голдберга але навіть не підозрювала, що його любов - нав'язлива і дуже небезпечна манія.

Маніяк приховував своє справжнє обличчя, в минулому він "перехворів" манією до дівчини на ім'я Кендіс, яка загадково пропала. Гвіневрі доводиться дізнатися, ким насправді є Голдберг. Захоплююча історія підкорила серця глядачів, актор Пенн Бадглі, який був відомий як тихоня з серіалу "Пліткарка", розкрився як драматичний і багатогранний актор.

Другий сезон вийшов в 2019 році, в ньому Голдберг переїхав до Лос-Анджелеса з Нью-Йорка. Там він зустрів новий об'єкт пристрасті - дівчину на ім'я Лав, яка "дожила і до третього сезону, він вийшов на екрани вже в 2021 році. Четвертий сезон представили в лютому 2023 року.

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