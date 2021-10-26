Виробництво фільму розпочнеться навесні 2022 року.

Легендарний голлівудський актор Джон Малкович зіграє в автобіографічній стрічці британського актора й режисера Руперта Еверетта "Бюро знахідок у Парижі" (Lost and Found in Paris), дворазового номінанта на "Золотий глобус" за ролі у фільмах "Весілля мого найкращого друга" та "Ідеальний чоловік".

Про це пише Variety.

Юного Еверетта, підлітка-бунтаря, зіграє молодий амбітний актор Кіт Кларк. Разом з Малковичем у фільмі зіграє також Крістін Скот-Томас. Сам Еверетт скромно виділив собі роль другого плану.

За сценарієм, 17-річного героя-художника відправляють до Парижа у світську сім’ю, щоби хлопець вгамувався і взявся за голову.

Читайте такожЗірка серіалу "Друзі" помер від ракуУ французькій столиці хлопець захоплюється гедоністичним світом й входить у коло модельєрів Гері Сен-Лазаря (Еверетт) та Віма Вальдемара (Малкович). Усі події відбуватимуться під атмосферні хіти епохи диско й панку.

Руперт відчуває сексуальне збудження і переживає перше кохання. Тільки після особистої трагедії юнак розуміє, що жодне почуття – не вічне.

"У 1977 році я поїхав до Парижа за обміном, там я повинен був вивчити французьку. Проте натомість я відкрив для себе моду, дискотеку, наркотики і себе", – згадує молодість режисер.

Виробництво фільму розпочнеться навесні 2022 року.

Сам Руперт Еверетт – з Британії. За своє життя актор жив не лише в Лондоні, а й у Парижі та Нью-Йорку. Дебютував у кінематографі у 1983 році з ролей у романтичних стрічках й комедіях.

З 2003 року зайнявся продюсуванням фільмів.

З 1989 року Руперт Еверетт – відкритий гей.

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Автор: Яна Ставська