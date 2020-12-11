Прем'єра картини запланована на 23 грудня.

Срімінговий сервіс Netflix опублікував фінальний трейлер драми «Північне небо» Джорджа Клуні.

Ролик опублікований на YouTube- каналі сервісу.

Фільм «Північне небо»: фінальний трейлер

«Північне небо» Джорджа Клуні: що відомо про фільм

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Прем'єра картини запланована на 23 грудня.

Режисером стрічки виступив Джордж Клуні, який також зіграв головну роль – астронома Августина Лофтхауса. Заради цієї ролі він різко втратив вагу, через що потрапив до реанімації.

У фільмі також знялися Фелісіті Джонс, Кайл Чендлер і Девід Ойелоуо.

За сюжетом Лофтхаус працює на арктичній дослідницькій станції, і в один прекрасний день розуміє, що на Землі трапилася катастрофа. Йому належить зв'язатися з екіпажем NASA, який тільки що відкрив населений супутник на орбіті Юпітера, що їм краще залишитися там. Але передати сигнал буде непросто.

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Автор: Катерина Шварц