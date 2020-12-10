Клуні вирішив екстрено схуднути для нової ролі.

Відомий актор Джордж Клуні вирішив екстрено схуднути для нової ролі. В результаті його госпіталізували.

Про це повідомляє Daily Mirror.

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Він схуд на 11 кілограмів за короткий час. За словами самого актора, він хотів дуже швидко схуднути і не дбав про себе. Також він розповів, що йому знадобилося кілька тижнів, щоб повернути сили. У лікарні у нього діагностували панкреатит. Крім того, для ролі у фільмі Клуні відростив бороду.

"Я відростив велику потворну бороду і моєму синові це сподобалося. Він ховав в ній речі, про які я не дізнався, поки не приступив до роботи, і я подумав: "О, в моїй бороді застрягло ескімо. Але моя дружина і дочка були дуже щасливі, коли я її поголив, тому що було дуже важко знайти обличчя під усім цим безладом", - сказав актор.

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Автор: УНІАН