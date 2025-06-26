В український прокат новий фільм від Рона Говарда вийде 21 серпня 2025 року.

Вийшов перший трейлер трилера про виживання "Еден" (Eden), що зібрав на екрані по-стравжньому зірковий склад.

За сюжетом заснованого на реальних подіях фільму, також відомого під локалізованою назвою "Едем", наприкінці 1920-х років на віддалений острів у Галапагоському архіпелазі прибуває група ідеалістів у пошуках нового життя, подалі від цивілізації. Вони створюють власну спільноту – "рай", де сподіваються почати все з нуля. Але появa загадкової Баронеси з власними амбіціями порушує крихкий баланс. Поступово острів, що мав стати притулком, перетворюється на арену інтриг, маніпуляцій і нерозкритих убивств, що й досі залишаються таємницею.

Головні ролі у стрічці зіграли Джуд Лоу ("Талановитий містер Ріплі", "Ґаттака", "Капітан Марвел", франшизи "Шерлок Холмс", "Фантастичні звірі", серіал "Молодий Папа"), Ана де Армас ("Ножі наголо", "Сіра людина", "Блондинка", "Балерина"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки", "Наполеон", "Фантастична четвірка: Перші кроки", франшизи "Форсаж", "Місія нездійснена"), Сідні Свіні ("Люблю тебе ненавидіти", "Проклята діва", серіали "Ейфорія", "Білий лотос"), Даніель Брюль ("Гонка", "Безславні виродки", "Перший месник: Протистояння", "На Західному фронті без змін"), Річард Роксбург ("Місія нездійснена 2", "Мулен руж!", "Ван Хелсінг", "Елвіс"), Фелікс Каммерер ("На Західному фронті без змін", "Франкенштейн"), Тобі Воллес ("Байкери", серіал "Пістол") та інші.

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Зняв фільм оскароносний Рон Говард ("Аполлон-13", "Ігри розуму", "Код да Вінчі", "Гонка", "Сільська елегія"), а сценарій до нього написав Ноа Пінк ("Тетріс", серіал "Геній").

Світова прем'єра "Едену" відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто восени 2024 року, але в прокат він потрапить лише наприкінці літа 2025-го.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 57% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 60 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Як повідомила пресслужба дистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 21 серпня 2025 року.

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