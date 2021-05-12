Також до акторського складу приєдналися Деніел Крейг і Дейв Батіста.

У сиквелі детектива "Ножі наголо" зіграє іменитий актор Едвард Нортон. Також у фільмі знімуться Деніел Крейг і Дейв Батіста.

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При цьому сюжет другої частини фільму поки тримається в секреті. Відомо тільки те, що другий фільм буде зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate мають намір зробити франшизу. До слова, Крейг повернеться до ролі презирливого детектива Бенуа Бланка.

Нагадаємо, в першій частині фільму знаменитий автор детективів Харлан Тромбі помирає під час святкування свого 85-річчя, в якому беруть участь його працівники і родичі. На місце подій прибувають детективи. Все вказує на вбивство, а значить, слідчим належить знайти злочинця, що ховається серед гостей.

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Автор: Діана Могилєвич