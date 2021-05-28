8 міні-сторіз розкривають всі альтер-его Слави, відзначають творці кліпу.

Екс - "Неангел" Слава Камінська випустила кітчевий кліп. У новому відео Слава кардинально змінила не тільки образ, але і репертуар. З ліричної героїні вона перетворилася на веселу самоіронічну примадонну.

Кадри відеокліпу більше нагадують незв'язний сон, ніж історію зі зрозумілим сюжетом. 8 міні-сторіз розкривають всі альтер-его Слави, а дивні і кричущі образи додають відповідний настрій.

Читайте також"Роздягнена": Ані Лорак випустила нову пісню (аудіо)

Режисером відео став Сергій Ткаченко, який раніше працював зі славою у складі"НеАнгелів".

"Це абсолютно моя історія! І кліп, і пісня — це мій внутрішній стан 24/7. Фарби, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах. Саме з таким настроєм потрібно міняти принців на коней", - каже Слава.

Гурт "НеАнгели" розпалася: що відомо

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська на початку березня шокувала шанувальників сумною новиною - гурт розпадається.

Слава зазначила, що це не було спонтанне рішення. До нього вона, її колега Вікторія Сміюха і їх продюсер Юрій Нікітін прийшли разом.

За словами Камінської, причиною розпаду стало те, що солісткам дуету стало тісно на сцені.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова