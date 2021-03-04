"НеАнгели" відіграють прощальний концерт, який відбудеться 26 березня у FREEDOM.

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська шокувала прихильників сумною новиною - гурт розпадається.

Про це вона розповіла у четвер, 4 березня, в ефірі "Сніданку з 1+1".Читайте такожСлава з "НеАнгелів" вперше після розлучення показала свого коханого

Слава зазначила, що це не було спонтанне рішення. Його вона, її колега Вікторія Сміюха та їхній продюсер Юрій Нікітін дійшли разом.

За словами Камінської, причиною розпаду стало те, що солісткам дуету стало затісно на сцені.

"Віка для мене дуже близька людина, незалежно від того, що ми так багато сварилися. Ми з нею прощаємося не остаточно, звичайно", - сказала Камінська.

Слава також привідкрила таємницю, що вирушає у сольне плавання.

Гурт "НеАнгели": що про нього відомо

Це український поп-гурт, створений 16 липня 2006 року. Беззмінними солістками гурту були Вікторія та Слава, продюсер - Юрій Нікітін. Гурт виконує пісні російською мовою.

У 2016 році дует пройшов до півфіналу національного відбору Пісенного конкурсу Євробачення.

Серед найвідоміших пісень гурту - "Юра, прощай", "Я знаю, это ты", "По клеточкам".

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко