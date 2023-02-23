В український прокат фільм "Екзорцист Ватикану" вийде 6 квітня 2023 року.

Вийшов трейлер фільму жахів "Екзорцист Ватикану" (The Pope's Exorcist) про головного екзорциста Ватикану отця Ґабріеля Аморта з Расселом Кроу в головній ролі.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 6 квітня 2023 року.

В основу сюжету лягла моторошна історія, натхненна реальними файлами розслідувань головного екзорциста Ватикану – отця Ґабріеля Аморта. Під час роботи над справою про одержимість демоном маленького хлопчика, отець Ґабріель дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква так відчайдушно намагалася приховати.

Окрім оскароносного Рассела Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Знедолені", "Хороші хлопці"), у фільмі зіграли Деніел Дзоватто ("Не дихай", "Бійтеся ходячих мерців"), Алекс Ессо ("Доктор Сон", "Опівнічна меса", "Привиди маєтку Блай") та Франко Неро ("Джанго", "Міцний горішок 2", "Джон Уік 2").

Режисером фільму виступив Джуліус Ейвері, який до цього зняв фільми "Оверлорд" та "Самаритянин".

Вас також можуть зацікавити новини: