Вийшов трейлер постапокаліптичного трилера 'Мертві землі' з Ентоні Макі: коли в кінотеатрах

В український прокат фільм вийде 21 листопада 2024 року.

Вийшов трейлер постапокаліптичного екшн-трилера "Мертві землі" (Elevation), головну роль в якому виконав зірка Marvel, новий Капітан Америка Ентоні Макі.

Події фільму відбуваються в недалекому майбутньому, в якому невідомі істоти, що з’явилися нізвідки, знищили майже все живе на планеті. Залишки людства змушені переховуватися на висоті понад 1800 метрів – там, де монстри не можуть їх дістати. Головний герой фільму з того покоління, яке призвичаїлося до життя у горах. Та коли на кону опиняється життя його близьких, чоловіку доведеться спуститися за безпечну межу та протистояти пожирачам.

Окрім Макі у фільмі зіграли Морена Баккарін (франшиза "Дедпул", серіали "Батьківщина", "Готем") та Медді Гессон (серіали "Імпульс", "Рекрут").

Зняв фільм Джордж Нолфі ("Змінюючи реальність", "Банкір").

В український прокат фільм вийде 21 листопада 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

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