У світовий прокат фільм з Ентоні Макі в головній ролі вийде 14 лютого 2025 року.

Кінокомпанія Marvel Studios представила перший тизер майбутнього супергеройського бойовика "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" (Captain America: Brave New World), у якому вперше роль головного супергероя Америки в кіновсесвіті "Марвел" зіграє не Кріс Еванс.

У новому фільмі Евансу, який виконував роль Стіва Роджерса/Капітана Америка з 2011 до 2019 року, на зміну прийде герой Ентоні Макі, який з 2014 року, починаючи з фільму "Перший месник: Зимовий солдат", грав іншого супергероя з кіновсесвіту Marvel – Сема Вілсона/Сокола.

Щит Капітана Америки остаточно перейшов до Вілсона/Сокола у фіналі серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", що виходив на Disney+ навесні 2021 року. Водночас новим Соколом став інший персонаж, уперше представлений у цьому серіалі – пілот Хоакін Торрес, роль якого виконує Денні Рамірес ("Топ Ган: Меверік").

Також, як раніше повідомляв УНІАН, у фільмі "Капітан Америка 4" до кіновсесвіту Marvel за 16 років повернеться Лів Тайлер, яка повторить роль вченої Бетті Росс, доньки генерала Таддеуса "Громовержця" Росса з "Неймовірного Халка" 2008 року.

Водночас персонаж її батька Таддеуса Росса у виконанні Вільяма Герта ще кілька разів з'являвся у фільмах Marvel, починаючи з "Капітана Америка: Громадянська війна" 2016 року, в якому Росс став держсекретарем США. Оскільки Герт помер у березні 2022 року, у фільмі "Капітан Америка 4", в якому персонаж став президентом США, його замінив Гаррісон Форд.

Також одну з ключових ролей у новому фільмі виконав Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Хлопаки", "Мандалорець"). З чуток, він грає колишнього найманця і високопоставленого агента Щ.И.Т.а Джорджа Вашингтона "G.W." Бріджа.

Режисером четвертого фільму із серії "Капітан Америка" (Captain America) за коміксами Marvel став Джуліус Она, на рахунку якого трилер "Дівчина в біді" (2015), фантастичний фільм жахів "Парадокс Кловерфілда" (2017) і соціальна драма "Люс" (2019).

У світовий прокат фільм вийде 14 лютого 2025 року.

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