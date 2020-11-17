Розлючені фанати продовжують збирати підписи під відповідною петицією.

Попри те, що фанати проти, схоже, Ембер Херд продовжить грати Меру в другій частині «Аквамена».

Читайте такожУ мережі ходять чутки, що в "Фантастичних звірях" покажуть поцілунок Дамблдора та Грін-де-ВальдаПро це пише портал ScreenRant.

Зазначається, що все це через жорсткі умови контракту – студія Warner Bros. не може припинити співпрацю з актрисою, поки не підтвердиться, що вона зробила щось незаконне.

Як відомо, розлючені через суд з Джонні Деппом фанати зібрали понад 900 тисяч підписів під петицією з вимогою позбавити ролі його колишню дружину Ембер Херд в «Аквамені 2».

Джонні Депп і скандальне рішення суду: передісторія

Warner Bros. попросивши Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі «Фантастичних звірів». Актор погодився на прохання студії та сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц