Ембер Херд не можуть позбавити ролі в "Аквамені 2" / фото gamemag

Попри те, що фанати проти, схоже, Ембер Херд продовжить грати Меру в другій частині «Аквамена».

Читайте такожУ мережі ходять чутки, що в "Фантастичних звірях" покажуть поцілунок Дамблдора та Грін-де-ВальдаПро це пише портал ScreenRant.

Зазначається, що все це через жорсткі умови контракту – студія Warner Bros. не може припинити співпрацю з актрисою, поки не підтвердиться, що вона зробила щось незаконне.

Як відомо, розлючені через суд з Джонні Деппом фанати зібрали понад 900 тисяч підписів під петицією з вимогою позбавити ролі його колишню дружину Ембер Херд в «Аквамені 2».

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Автор: Катерина Шварц