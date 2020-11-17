Попри те, що фанати проти, схоже, Ембер Херд продовжить грати Меру в другій частині «Аквамена».
Читайте такожУ мережі ходять чутки, що в "Фантастичних звірях" покажуть поцілунок Дамблдора та Грін-де-ВальдаПро це пише портал ScreenRant.
Зазначається, що все це через жорсткі умови контракту – студія Warner Bros. не може припинити співпрацю з актрисою, поки не підтвердиться, що вона зробила щось незаконне.
Як відомо, розлючені через суд з Джонні Деппом фанати зібрали понад 900 тисяч підписів під петицією з вимогою позбавити ролі його колишню дружину Ембер Херд в «Аквамені 2».
Джонні Депп і скандальне рішення суду: передісторія
- Warner Bros. попросивши Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі «Фантастичних звірів». Актор погодився на прохання студії та сказав, що поважає її рішення.
- Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.
- Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.
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