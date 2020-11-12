Ембер Херд може втратити роль в "Аквамені" / скріншот

Розлючені через суд з Джонні Деппом фанати зібрали понад 900 тисяч підписів під петицією з вимогою позбавити ролі в другій частині «Аквамена» його екс-дружину Ембер Херд.

Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіУ першій частині Херд зіграла принцесу Меру, одну з мешканок підводного царства. Актриса вже заявлена на другу частину. 

Про це повідомляє Screenrant.

«Аквамен 2»: що відомо про фільм

Фантастичний бойовик «Аквамен 2» – це продовження однойменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного персонажа коміксів.

Фільм має стати п'ятнадцятим у кіновсесвіті DC Comics.

Перша стрічка про супергероя зібрала в прокаті 1,5 мільярда доларів при витратах на виробництво у 200 мільйонів.

Продовження «Аквамен» має вийти на екрани у 2022 році.

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Автор: Катерина Шварц