Розлючені через суд з Джонні Деппом фанати зібрали понад 900 тисяч підписів під петицією з вимогою позбавити ролі в другій частині «Аквамена» його екс-дружину Ембер Херд.
Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіУ першій частині Херд зіграла принцесу Меру, одну з мешканок підводного царства. Актриса вже заявлена на другу частину.
Про це повідомляє Screenrant.
«Аквамен 2»: що відомо про фільм
Фантастичний бойовик «Аквамен 2» – це продовження однойменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного персонажа коміксів.
Фільм має стати п'ятнадцятим у кіновсесвіті DC Comics.
Перша стрічка про супергероя зібрала в прокаті 1,5 мільярда доларів при витратах на виробництво у 200 мільйонів.
Продовження «Аквамен» має вийти на екрани у 2022 році.
Джонні Депп і скандальне рішення суду: передісторія
- Warner Bros. попросивши Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі «Фантастичних звірів». Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.
- Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.
- Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.
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