У фільмі актриса повинна грати одну з мешканок підводного царства.

Розлючені через суд з Джонні Деппом фанати зібрали понад 900 тисяч підписів під петицією з вимогою позбавити ролі в другій частині «Аквамена» його екс-дружину Ембер Херд.

Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіУ першій частині Херд зіграла принцесу Меру, одну з мешканок підводного царства. Актриса вже заявлена на другу частину.

Про це повідомляє Screenrant.

«Аквамен 2»: що відомо про фільм

Фантастичний бойовик «Аквамен 2» – це продовження однойменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного персонажа коміксів.

Фільм має стати п'ятнадцятим у кіновсесвіті DC Comics.

Перша стрічка про супергероя зібрала в прокаті 1,5 мільярда доларів при витратах на виробництво у 200 мільйонів.

Продовження «Аквамен» має вийти на екрани у 2022 році.

Джонні Депп і скандальне рішення суду: передісторія

Warner Bros. попросивши Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі «Фантастичних звірів». Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц