Ювілейна церемонія відзначила кращих акторів та серіали у 26 категоріях.

В Лос-Анджелесі пройшла 75-та церемонія нагородження "Emmy Awards 2024", яка відзначає найкращих акторів та акторок, а також найкращі серіали та телешоу. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Цікаво, що премія мала б відбутися ще восени 2023 року, проте через страйки гільдій сценаристів та акторів подію довелося перенести на січень 2024.

Тріумфаторами цього року стали три серіали: "Спадкоємці", "Ведмідь" та "Сварка".

Серіал "Спадкоємці" - американський комедійно-драматичний телесеріал, створений Джессі Армстронгом. У ньому зображуються події навколо вигаданої родини Роїв, вякі є власниками глобальної медіа імперії. Всередині родини відбувається боротьба за контроль над бізнесом.

Серіал "Сварка" знятий корейським режисером Лі Сон Цзінем. В головних ролях Стівен Йон та Алі Вон. Їхні персонажі ледь не зіткнулися автомобілями, через що розпочалася суперечка.

"Ведмідь" - американський комедійно-драматичний серіал, який створений Крістофером Сторером. В головних ролях Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі. За сюжетом молодий шеф-кухар повертається додому, щоб керувати сімейним магазином сендвічів з яловичиною.

Цікаво, що на церемонії відбулося возз’єднання зірок серіалу "Анатомія Грей" та вихід на сцену 90-річної акторки Джоан Коллінз з легендарного серіалу "Династія".

Повний перелік переможців Emmy Awards-2024: