В Лос-Анджелесі пройшла 75-та церемонія нагородження "Emmy Awards 2024", яка відзначає найкращих акторів та акторок, а також найкращі серіали та телешоу. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.
Цікаво, що премія мала б відбутися ще восени 2023 року, проте через страйки гільдій сценаристів та акторів подію довелося перенести на січень 2024.
Тріумфаторами цього року стали три серіали: "Спадкоємці", "Ведмідь" та "Сварка".
Серіал "Спадкоємці" - американський комедійно-драматичний телесеріал, створений Джессі Армстронгом. У ньому зображуються події навколо вигаданої родини Роїв, вякі є власниками глобальної медіа імперії. Всередині родини відбувається боротьба за контроль над бізнесом.
Серіал "Сварка" знятий корейським режисером Лі Сон Цзінем. В головних ролях Стівен Йон та Алі Вон. Їхні персонажі ледь не зіткнулися автомобілями, через що розпочалася суперечка.
"Ведмідь" - американський комедійно-драматичний серіал, який створений Крістофером Сторером. В головних ролях Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі. За сюжетом молодий шеф-кухар повертається додому, щоб керувати сімейним магазином сендвічів з яловичиною.
Цікаво, що на церемонії відбулося возз’єднання зірок серіалу "Анатомія Грей" та вихід на сцену 90-річної акторки Джоан Коллінз з легендарного серіалу "Династія".
Повний перелік переможців Emmy Awards-2024:
- Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"
Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь"
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Кіран Калкін, "Спадкоємці"
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі: Сара Снук, "Спадкоємці"
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі: Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі: Квінта Брансон, "Початкова школа Ебботт"
Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі: Метью Макфейден, "Спадкоємці"
Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі: Дженніфер Кулідж, "Білий лотос"
Найкраща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі: Ібон Мосс-Бахрах, "Ведмідь"
Найкраща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі: Айо Едебірі, "Ведмідь"
Найкращий мінісеріал або серіал-антологія: "Сварка"
Найкращий актор в мінісеріалі або серіалі-антології, або телефільмі: Стівен Йон, "Сварка"
Найкраща акторка в мінісеріалі, серіалі-антології або телефільмі: Алі Вонг, "Сварка"
Найкращий актор другого плану в мінісеріалі, серіалі-антології, або телефільмі: Пол Волтер Хаузер, "Чорний птах"
Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі, серіалі-антології, або телефільмі: Нікі Неш-Беттс, "Дамер - чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
Найкращий запрошений актор драматичного серіалу: Нік Офферман, "Останні з нас"
Найкраща запрошена акторка драматичного серіалу: Анна Торв, "Останні з нас"
Найкраща запрошена акторка комедійного серіалу: Джудіт Лайт, "Покерфейс"
Найкращий запрошений актор комедійного серіалу: Сем Річардсон, "Тед Лассо"
Найкращий телевізійний фільм: "Дивний: історія Ела Янковича"
Найкраща конкурсна програма: RuPaul’s Drag Race
Найкращий ведучий реалітішоу або програми-змагання: RuPaul, RuPaul’s Drag Race
Найкращий ведучий ігрового шоу: Кеке Палмер, "Пароль"
Найкраще токшоу: Щоденне шоу з Тревором Ноа
Найкращі сценарні музичні серіали: Минулого тижня сьогодні ввечері з Джоном Олівером
Найкращий естрадний спецвипуск (в записі): Джон Мулейні: Baby J
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