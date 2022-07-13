Південно-корейський веб-серіал в жанрі виживання" гра в кальмара " отримав 14 номінацій і встановив кілька історичних рекордів.

Оргкомітет найпрестижнішої телевізійної премії у світі "Еммі" (74th Primetime Emmy Awards) 12 липня 2022 року назвав серіали, які претендують на звання найкращих за підсумками сезону 2021-2022.

Лідером за кількістю номінацій став сатиричний комедійно-драматичний серіал "Спадкоємці" (Succession) – його відзначили в 25 категоріях. З жовтня по грудень 2021 року на HBO виходив третій сезон серіалу.

Друге і третє місце за кількістю номінацій розділили спортивний комедійний серіал "Тед Лассо" (Ted Lasso) від Apple TV+, другий сезон якого транслювали влітку 2021 року, і комедійний серіал-антологія "Білий лотос" (The White Lotus), прем'єра першого сезону якого відбулася влітку 2021 року на HBO. Обидва серіали отримали по 20 номінацій.

Серед стрімінгових сервісів лідером за кількістю номінацій став HBO, представлений в загальній сумі в 140 категоріях. Саме на ньому виходять ще два серіали з найбільшим числом номінацій – "Хитрощі" (Hacks) з 17 номінаціями і "Ейфорія" (Euphoria) з 16 номінаціями.

Друге місце за кількістю номінацій серед стрімінгових сервісів дісталося Netflix, представленому в 105 категоріях. Серед проектів платформи одним з головних тріумфаторів став південно-корейський веб-серіал в жанрі виживання "Гра в кальмара", який отримав 14 номінацій і встановив кілька історичних рекордів. Зокрема, серіл став першим неангломовним серіалом, який побореться за звання найкращого драматичного серіалу, а також лідером в історії за кількістю номінацій серед серіалів іноземною мовою.

Нижче наводимо список номінантів у головних категоріях "Еммі".

Кращий драматичний серіал:

"Гра в кальмара"

"Краще телефонуйте Солу"

"Спадкоємці"

"Озарк"

"Дивні дива"

"Поділ"

"Шершні"

"Ейфорія"

Краща актриса в драматичному серіалі:

Зендея – "Ейфорія"

Джоді Комер – "Вбиваючи Єву"

Лора Лінні – "Озарк"

Мелані Лінскі – "Шершні"

Сандра О – "Вбиваючи Єву"

Різ Уізерспун – "Ранкове шоу"

Кращий актор в драматичному серіалі:

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Лі Джон-Дже – "Гра в кальмара"

Брайан Кокс – "Спадкоємці"

Боб Оденкерк –"Краще телефонуйте Солу"

Адам Скотт – "Поділ"

Джеремі Стронг – "Спадкоємці"

Кращий комедійний серіал:

"Баррі"

"Початкова школа "Ебботт""

"Тед Лассо"

"Вбивства в одній будівлі"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Стримай свій ентузіазм"

"Хитрощі"

"Чим ми зайняті в тіні"

Краща актриса в комедійному серіалі:

Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт""

Рейчел Броснахан – "Дивовижна місіс Мейзел"

Кейлі Куоко – "Бортпровідниця"

Ісса Рей – "Біла ворона"

Джин Смарт – "Хитрощі"

Ель Фаннінг – "Велика"

Кращий актор в комедійному серіалі:

Дональд Гловер – "Атланта"

Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"

Джейсон Судейкіс – "Тед Лассо"

Білл Хейдер – "Баррі"

Ніколас Холт – "Велика"

Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"

Кращий міні-серіал:

"Білий лотос"

"Вибулий"

"Винаходячи Анну"

"Ломка"

"Пем і Томмі"

Краща актриса в міні-серіалі / телефільмі:

Джулія Гарнер – "Винаходячи Анну"

Лілі Джеймс – "Пем і Томмі"

Тоні Коллетт – "Сходи"

Маргарет Куеллі – "Прибиральниця"

Сара Полсон – "Імпічмент: Американська історія злочинів"

Аманда Сайфред – "Вибула"

Кращий актор в міні-серіалі / телефільмі:

Оскар Айзек – "Сцени з подружнього життя"

Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"

Майкл Кітон – "Ломка"

Хімеш Патель – "Станція одинадцять"

Себастьян Стен – "Пем і Томмі"

Колін Ферт – "Сходи"

З повним списком номінантів можна ознайомитися на сайті Emmy Awards.

Церемонія оголошення переможців "Еммі-2022" відбудеться 12 вересня в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Netflix офіційно показав тизер другого сезону "Гри в кальмара".

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