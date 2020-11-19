Перша серія повинна вийти 17 грудня на CBS All Access.

Зірка фільмів франшизи «Фантастичні звірі» Езра Міллер таємно знявся в серіалі «Протистояння» за однойменним романом Стівена Кінга.

Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіПро це повідомляє Entertainment Weekly.

Актор зіграв божевільного і нестабільного піромана на прізвисько Сміттєвий Бак.

За сюжетом його персонаж повинен приєднатися до групи, яка вижила при пандемії супергрипу, очолюваної Рендаллом Флеггом – Людиною у чорному (Олександр Скарсгард).

«Таким Езру ще ніхто не бачив, і він повністю віддався ролі. Він великий шанувальник книги, закохався в цього персонажа і давно хотів зіграти його. Під час нашої першої телефонної розмови він охарактеризував героя як «втілення піроманії», – розповів шоураннер серіалу Бенжамін Кевелл.

Міллер сам придумав костюм для свого персонажа – вогнестійку спідню білизну. Більше нічого з одягу Сміттєвий Бак не носить, за винятком черевиків та жилета з вибухівкою.

Серіал «Протистояння»: що відомо

«Протистояння» розповідає про те, як в результаті трагічної випадковості з секретної лабораторії в США відбувається витік смертельного вірусу. Пандемія вбиває майже все населення планети, а ті, хто вижив, діляться на два табори.

У серіалі також знімалися Вупі Голдберг, Джеймс Марсден, Ембер Херд та інші. Шоу складатиметься з десяти серій.

Перша серія вийде 17 грудня на CBS All Access.

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Автор: Катерина Шварц