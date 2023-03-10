Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Комедійна драма Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", прем'єра якої відбулася на минулорічному Венеціанському кінофестивалі, вийде в український прокат 13 квітня 2023 року.

Фільм прозповідає про братів-близнюків – водія маршрутки Миколу та поліцейського Василя, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько живе у Люксембургу і він серйозно захворів. Хлопці вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Однак чи виправдає результат цієї подорожі їхні очікування?

Як розповідає прес-служба Kinomania Film Distribution, зйомки стрічки проходили у 2021 році у Лубнах Полтавської області, на справжньому поліцейському полігоні у Києві та в Люксембургу. Завершувати фільм команді довелось уже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Якщо "Мої думки тихі" – це перший український фільм про високого чувака, то "Люксембург, Люксембург" – мабуть, перший український фільм про близнюків з міста Лубни. Це історія про двох хлопців, які намагаються зрозуміти, як влаштоване життя, спираючись на приклад свого батька. Один з братів вважає його за героя, а інший – намагається триматись подалі від його кримінальної фігури. Цей фільм про вічне, тільки не пафосно, а на слобожанському суржику", – розповідає про свій новий фільм Антоніо Лукіч.

Головні ролі у фільмі зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Для обох це дебютна робота в кіно.

"Люксембург, Люксембург" – це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, який прославився звдяки комедії "Мої думки тихі" 2019 року. Загалом стрічку було представлено на більш як на 70 кінофестивалях світу, де вона отримала чимало престижних нагород та номінацій. В Україні фільм став лауреатом Національної кінопремії "Золота Дзиґа" та Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Прем'єра "Люксембург, Люксембург" відбулася в програмі "Горизонти" на Венеціанському кіновестивалі у вересні 2022 року. Після цього фільм показали на багатьох інших міжнародних фестивалях, де він здобув кілька номінацій. На IMDb у нього наразі оцінка 7,1 бал з 10, а на Rotten Tomatoes – 80% схвалення від критиків.

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