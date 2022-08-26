Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Вийшов міжнародний трейлер українського фільму "Люксембург, Люксембург", що є другою повнометражною роботою режисера Антоніо Лукіча після "Мої думки тихі".

Про це повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution.

"Люксембург, Люксембург" розповідає про братів-близнюків – водія маршрутки Миколу та поліцейського Василя, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько.

Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Дата виходу фільму в український прокат наразі невідома.

Зазначимо, що картина буде предствлена на 79-му Венеціанському кінофестивалі на початку вересня 2022 року на конкурсній основі в рамках фестивалю Horizons.

Нагадаємо, дебюта стрічка Антоніо Лукіча, комедія "Мої думки тихі", була вперше представлена у липні 2019 року на секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де вона отримала Спеціальну премію журі.

Загалом стрічку було представлено на більш як на 70 кінофестивалях світу, де вона отримала чимало престижних нагород та номінацій. В Україні фільм став лавреатом Національної кінопремії "Золота Дзиґа" та Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

В широкий український кінопрокат фільм вийшов у січні 2020 року. За сім тижнів у кінопрокаті касові збори склали більше 10 млн грн.

Станом на 2021 рік комедія "Мої думки тихі" займає 20-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, на основі опитування представників національної та міжнародної кінокритичної спільноти Національним центром Олександра Довженка.