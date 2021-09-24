Фільм Наталки Ворожбит отримав 5 голосів та додатково 3 бали, а фільм Олега Сенцова "Носоріг", який також був серед кандидатів, - 1 голос та 2 додаткових бали.

Художній фільм "Погані дороги" представлятиме Україну на 94-й премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомляє Український Оскарівський Комітет у Facebook.

Художній фільм, який складається з чотирьох новел, зняла режисер Наталка Ворожбит. Події відбуваються на Сході України протягом 2015 року.

"Кожна з новел розповідає про сильні стосунки між людьми, що виникають на фоні війни. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних. Перша історія відбувається на українському блокпості, де затримують озброєного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцеву дівчину, яку намагається стримати її бабуся. Третя новела про утримування в полоні української журналістки, і в четвертій розповідається про те, як швидко народжується насильство: молода дівчина на своїй машині збиває курку і хоче відшкодувати за це її господарям, які, користуючись ситуацією, намагаються відібрати в неї все", - розповідають деталі сюжету фільму у Комітеті.

Фільм Погані дороги отримав 5 голосів та додатково 3 бали.

Фільм Відблиск - 2 голоси та 2 додаткових бали.

Фільм Носоріг - 1 голос та 2 додаткових бали.

Фільм Стоп-Земля - 3 голоси та 3 додаткових бали

Фільм Чому я живий - 0 голосів та 0 додаткових балів

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"Погані дороги" - що відомо про фільм

Проект фільму був відхилений на десятому пітчингу Держкіно у 2017 році оскільки він не набрав прохідної кількості балів в експертів.

Згодом творці подалися на пітчинг Українського культурного фонду (УКФ), який вони таки змогли виграти, й стрічка була врешті профінансована Українським культурним фондом.

Міжнародна прем'єра фільму відбулася 3 вересня 2020 року у конкурсній паралельній програмі Міжнародного тижня критиків Венеційського кінофестивалю, де стрічка не змогла перемогти, однак отримала заохочувальну нагороду "Verona Film Club Award".

В український обмежений прокат фільм вийшов 20 травня 2021 року.

На українському телебаченні фільм вперше транслювали з українськомовним закадровим озвученням 11 вересня 2021 року на телеканалі Volia Cine+.

Автор: Денис Прядко