Дата виходу картини на цей час невідома.

Студія Universal отримала права на екранізацію роману Ніти Проуз "Покоївка", який ще не вийшов.

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Вже відомо, хто зіграє головну роль в картині. Це буде британська акторка Флоренс П'ю. Вона ж виступить і в якості продюсера.

Книга буде видана у 2022 році. Дата виходу картини на цей час невідома.

Дії відбуваються в готелі Regency Grand Hotel, де працює Покоївка Моллі, що залишає кожну кімнату в ідеальній чистоті та колекціонує чужі брудні секрети. Але одного разу в готелі відбувається загадкове вбивство, і тоді героїня береться за самостійне розслідування.

Флоренс П'ю: що відомо про акторку

Народилася в Оксфорді 3 січня 1996 року в сім'ї ресторатора і балерини. Її старший брат - актор і музикант тобі Себастьян.

Разом з батьками жила в Іспанії, де вперше в 6 років зіграла в шкільному театрі. У 2007 поступила в Школу Вичвуд, а у 2009 - у школу Святого Едуарда.

Флоренс співає і пише пісні, а також грає на гітарі та фортепіано.

У кіно Флоренс почала зніматися у 2014 році. Її першим проектом був фільм "Падіння".

Найбільш відома за ролями в таких фільмах, як "Леді Макбет", "Сонцестояння" та " Маленькі жінки",

У 2021 році Флоренс П'ю можна буде побачити в компанії Скарлетт Йоханссон у фільмі кінематографічного всесвіту Marvel "Чорна вдова".

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Автор: Катерина Шварц