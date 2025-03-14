В український прокат фільм вийде 26 червня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures нарешті показала повний трейлер спортивного екшна "Формула-1" (F1), головну роль в якому виконав Бред Пітт – один з найоплачуваніших акторів Голлівуду.

В центрі сюжету фільму – зоряний пілот "Формули-1" 1990-х років Сонні Гейз, який після моторошної аварії був змушений податися в інші дисципліни, ставши мандрівним найманим гонщиком. Тридцять років потому колишній напарник Сонні Рубен Сервантес, а нині власник однієї з команд "Формули-1", що опинилася на межі розпаду, зв'язується з Гейсом і просить його повернутися, щоб стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса.

Окрім Пітта ("Бійцівський клуб", "Трилогія Оушена", "Безславні виродки"), у стрічці також зіграли Дамсон Ідріс ("За межею"), Хав'єр Бардем ("Старим тут не місце", "Вікі Крістіна Барселона", "Дюна"), Керрі Кондон ("Банші Інішерина"), Тобайас Мензіс (серіали "Чужоземка", "Корона"), Сара Найлс (серіал "Тед Лассо"), Кім Бодніа (серіали "Міст", "Відьмак") та інші.

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Режисером фільму виступив Джозеф Косинські ("Трон: Спадок", "Світ забуття", "Топ Ган: Маверік", "Спайдергед").

Сценарій до фільму написав Ерен Крюгер, відомий роботою над франшизою "Трансформери", а композитором виступив культовий Ганс Ціммер ("Гладіатор", "Інтерстеллар", "Бетмен: Початок", "Дюна").

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 26 січня 2025 року.

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