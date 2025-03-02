Forbes склав список артистів, які отримали найбільші гонорари за минулий рік.

Forbes склав список найбільш високооплачуваних акторів 2024 року. До рейтингу потрапили голлівудські зірки обох статей. Щоправда, до десятки лідерів за розміром гонорарів потрапила лише одна артистка.

Як повідомляє Forbes, очолив рейтинг американський актор Двейн "Скеля" Джонсон. Саме він став найбільш високооплачуваним артистом Голлівуду за минулий рік. Зірка фільму "Кодове ім'я "Червоний" заробив за 2024 рік 88 мільйонів доларів. Основний дохід знаменитості принесли зйомки у картині від Amazon, в якій він зіграв роль керівника безпеки північного полюса. А також на його загальні заробітки за рік вплинула участь у мультфільмі "Моана-2".

На другому місці опинився актор Раян Рейнольдс. Йому вдалося за минулий рік збагатитися на 85 мільйонів доларів. Він отримав великі гонорари за ролі у фільмах "Дедпул та Росомаха", "Уявні друзі" та "Ласкаво просимо в Рексем". В останньому розповідається про однойменний футбольний клуб, часткою в якому він володіє разом із Робом МакЕлгенні.

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Трійку найбільш високооплачуваних артистів у рейтингу закриває Кевін Гарт, який за рік заробив 81 мільйон доларів. Торік він зіграв роль в екранізації гри Borderlands, а також у фільмах "Міцний Гарт" і "Зліт" від Netflix.

Єдиною акторкою, яка потрапила до десятки артистів з найвищими гонорарами, стала Ніколь Кідман. Вона заробила 31 мільйон доларів. Минулого року вона зіграла роль впливової бізнесвумен в еротичному трилері "Хороша погана дівчинка".

Список найбільш високооплачуваних акторів 2024 року:

Дуейн Джонсон (88 млн доларів)

Раян Рейнольдс (85 млн доларів)

Кевін Гарт (81 млн доларів)

Джеррі Сайнфелд (60 млн доларів)

Г'ю Джекман (50 млн доларів)

Бред Пітт (32 млн доларів)

Джордж Клуні (31 млн доларів)

Ніколь Кідман (31 млн доларів)

Адам Сендлер (26 млн доларів)

Вілл Сміт (26 млн доларів)

Зазначимо, що у 2023 році рейтинг найдорожчих акторів очолював Адам Сендлер. Він заробив 73 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Двейн Джонсон, Леонардо Ді Капріо та Блант об'єднаються на екрані. Вони змнімуться у новому кримінальному фільмі режисера Мартіна Скорсезе. Події картини із зірковим акторським складом розгортатимуться на Гаваях.

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