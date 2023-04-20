В український прокат фільм вийде 18 травня 2023 року.

Студія Universal Pictures випустила новий трейлер бойовика "Форсаж 10" (Fast X), в якому "родина" Торетто зустрінеться з новим мстивим ворогом.

В новій частині культової франшизи героям кине виклик Данте (Джейсон Момоа з "Аквамена" та "Гри престолів") – син бразильського наркобарона Ернана Рейєса, вбитого Доменіком Торетто та його командою у фільмі "Форсаж 5" 2011 року. Данте був свідком смерті свого батька і знищення його злочинної імперії. Втративши усе, Данте витратив 12 років на розробку плану помсти Доменіку, що забрати у нього найцінніше – родину.

Десята частина "Форсажу", яка має завершнити основну міфологію циклу, збере чимало акторів, відомих за попередніми частинами – окрім самого Віна Дізеля, в ньому знову з'являться Мішель Родрігез, Тайріз Гібсон, Лудакріс, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стейтем, Джон Сіна, Скотт Іствуд, Хелен Міррен і Шарліз Терон.

Також буде кілька новачків – Брі Ларсон ("Капітан Марвел"), Алан Ріхтсон ("Таємниці Смолвіля"), Даніела Мелькіор ("Загін самогубців") і Ріта Морено ("Вестсайдська історія").

Режисером фільму виступив Луї Летер’є ("Битва титанів", "Неймовірний Халк", "Ілюзія обману", "Перевізник 2", "Люпен").

В український прокат фільм вийде 18 травня 2023 року.

Феномен саги "Форсаж"

Кінофраншиза "Форсаж" є однією з найуспішніших в історії кіно. Попри те, що з кожною новою частино сюжети стають дедалі більш абсурдними, а перегони – все більш непідвладними законам фізики, сага залишається популярною та комерційно успішною, збираючи все більше зірок світового рівня.

Перша частина "Форсажу" вийшла у 2001 році, розповідаючи про вуличного гонщика Домініка Торетто (Він Дізель) та агента ФБР Брайана О’Коннор (Пол Вокер), які об'єдналися задля полювання на небезпечного злочинця. Він Дізель зіграв головну роль у 9 частинах, окрім "Потрійний форсаж: Токійський дрифт" 2006 року та спін-оффу "Форсаж: Гоббс и Шоу" 2019 року.

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