Прем'єра фільму намічена на 19 травня 2023 року.

Американський актор гавайського походження Джейсон Момоа приєднався до акторського складу нової частини франшизи "Форсаж".

Про це повідомляють джерела видання Deadline.

Подробиці сюжету поки невідомі. Прем'єра "Форсажу 10" намічена на 19 травня 2023 року.

Джерела однак повідомили журналістам, що Момоа може зіграти персонажа-антагоніста і поборотися з головним героєм фільмів - Вином Дизелем, який грає гонщика Домініка Торрето.

Минулого літа зняли останню частину франшизи "Форсаж 9", яка зібрала понад 720 мільйонів доларів у світовому прокаті і стала одним з найбільших фільмів року.

Відомо, також що режисером виступить Джастін Лін, який брав участь у створенні "Форсажу 9". Разом з ним, ймовірно, в проект також повернеться Шарліз Терон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 42-річний актор Джейсон Момоа, відомий за серіалом "Гра престолів" і фільмами "Аквамен", "Конан-варвар", і 54-річна актриса Ліза Боне оголосили про розлучення після 16 років відносин.

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