Бельмондо помер 6 вересня. Причини смерті сім’я не повідомляє.

У Парижі пройшла церемонія вшанування пам’яті легендарного актора Жана-Поля Бельмондо, який помер на 88-му році життя цього тижня.

Попрощатися з Бельмондо прийшли близькі, колеги та високопосадовці країни. В останню путь зірку провели, зокрема, екс-президент Франції Франсуа Олланд й чинний глава держави Еммануель Макрон.

Також на заході були присутні французькі знаменитості. Посеред площі біля Дому інвалідів у Парижі встановили великий портрет з усміхненим актором.

Наприкінці на знак пам’яті про Бельмондо салютували військові. Саму домовину видатного француза прикрасили національним прапором.

Кар’єра Бельмондо тривала пів століття. Актор встиг зіграти у більш як 80 фільмах й працював з багатьма відомими французькими режисерами, зокрема з Жаном-Люком Годаром.

Глядачам пострадянського простору Бельмондо запам’ятався насамперед стрічкою "Професіонал".

Помер актор 6 вересня. Причини смерті сім’я не повідомляє.

Жан-Поль Бельмондо: особисте життя

Бельмондо був одружений двічі. У 1953 він одружився з танцівницею Елоді Константен. У шлюбі у них народилося дві дочки та син. Старша дочка Патриція загинула в пожежі в 1994 році. У 1966 році шлюб розпався.

Другою обраницею Бельмондо стала манекенниця і балерина Натті Тардівель. Вона була молодшою за нього на 28 років. Їх шлюб тривав лише 8 років. У пари народилася дочка Стелла. Поза шлюбом Бельмондо зустрічався з багатьма актрисами і моделями.

Жоден з дітей Жана-Поля не став актором. У актора залишилося 6 онуків.

Автор: Яна Ставська