Кавілл йде з "Відьмака" ймовірно через повернення до ролі Супермена.

Британський актор Генрі Кавілл піде з популярного серіалу "Відьмак", прем'єра якого відбулася в 2019 році, після третього сезону.

"Моя подорож як Геральт з Рівії була наповнена як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я буду складати свій медальйон і мечі в четвертому сезоні", - сказав Кавілл у заяві на стримінговій платформі Netflix.

Замість нього роль Білого Вовка виконає австралійський актор Ліам Хемсворт ("Голодні ігри").

"Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і для мене велика честь, що він передає мені роль і дозволяє взяти в руки клинок Білого Вовка для наступної глави його пригод", - сказав Хемсворт.

Серіал "Відьмак": що про нього відомо

Відьмак Геральт з Рівії, мутант і вбивця чудовиськ, щосили намагається знайти своє місце в світі, де люди часто виявляються набагато гіршими за монстрів.

Сюжет першого сезону здебільшого являє собою вільну інтерпретацію деяких оповідань перших двох книг саги про відьмака - "Останнє бажання" і "Меч Призначення". Сюжет другого сезону став адаптацією книги "Кров ельфів", попутно екранізувавши пропущені раніше історії з вищеназваних збірок.

Прем'єра третього сезону повинна відбутися влітку 2023 року.

Нагадаємо, раніше українці влаштували бунт через росіянина, який зіграв в "Еліті" від Netflix.

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