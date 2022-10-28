На сторінці серіалу в соцмережах з'явилася публікація з російським актором Глібом Абросимовим.

У популярному молодіжному серіалі "Еліта" від Netflix дали роль росіянину Глібу Абросимову. Мережа обурюється, оскільки актор - уродженець країни-агресора, яка розв'язала 24 лютого 2022 року повномасштабну війну в Україні.

Шанувальники серіалу з Росії встали на захист актора. Вони пишуть в коментарях про те, що Гліб вже давно живе в Іспанії, а з батьківщиною його пов'язує тільки місце народження - Тула.

"Українці, не дивіться серіал, якщо вас щось не влаштовує, хоча я більш ніж упевнений, що ви все одно побіжите дивитися після виходу сезону", "Українців так образили, ніби Нетфлікс дав роботу самому Путіну", - пишуть коментатори під постом.

А ось українці влаштували справжній бунт в мережі. Вони незадоволені тим, що в серіалі від Netflix знімається росіянин в той час, як в Україні через ворожі бомби гинуть мирні жителі, військові і діти.

Реакція українців на роль росіянина в серіалі

"Що з вами не так? Поки Росія вбиває українців, ви вирішили найняти одного з них?"

"Поки українці страждають через Росію і війну, ви вирішуєте взяти до себе російського актора. Гарна робота, дивовижно!"

"Дивитися точно не буду через російського актора, ганьба"

"А тепер уявіть, як це, коли ти прокидаєшся від вибухів російських ракет і новин про загиблих, а потім ти відкриваєш соціальні мережі, і світ такий: "Давайте дамо росіянам роботу і славу, і удамо, що все в порядку, що їм все одно". Все одно, що їхня країна здійснює геноцид"

"Ви можете собі уявити німецького актора, який брав участь, наприклад, у британському фільмі 1942 року? Так чому ж я бачу у вашому серіалі російського актора?"

Серіал "Еліта": що про нього відомо

"Еліта" - іспанський веб-серіал, прем'єра якого відбулася 5 жовтня 2018 року на Netflix. Серіал був створений Карлосом Монтеро і Даріо Мадрона. Всі сезони складаються з восьми епізодів.

Серіал розповідає про життя трьох підлітків, які отримали стипендію для навчання в престижній школі Іспанії "Лас-Енсінас" після того, як в їхній минулій школі обвалився дах. Для Самуеля, Наді і Крістіана навчання в новому місці буде нелегким випробуванням, тому що однокласники одразу ж не злюбили новачків. Крім принижень і залякувань в школі відбувається вбивство одного з учнів. Поліції належить розкрити незвичайний злочин, який покритий безліччю таємниць і загадок.

Нагадаємо, гучний серіал "Дім дракона" розчарував глядачів.

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