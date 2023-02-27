Команда цього фільму отримала чотири нагороди.

У ніч на 27 лютого відбулася церемонія нагородження премією Гільдія кіноакторів США, на яку буде орієнтуватися найпрестижніша кінопремія "Оскар".

Фаворитом цього року стала команда фільму "Все скрізь і одразу". Вони забрали найбільше статуеток. Так, команда фільму отримала нагороди в таких номінаціях як "Найкращий акторський склад в ігровому кіно", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану".

Сюжет фільму "Все скрізь і одразу"

У центрі сюжету Евелін, яка отримує доступ до спогадів, емоцій і здібностям інших версій себе. Вона може прожити тисячі життів і бути ким завгодно - відомою актрисою, майстром бойових мистецтв, оперною дівою і навіть небесним божеством. Але всім мультивселенним загрожує таємнича сутність, з якою Евелін належить битися.

Що відомо про фільм

Фільм складається з трьох частин, назви яких утворюють загальну назву фільму.

У картині зіграли Мішель Йео, Джонатан Ке Кван, Стефані Сюй, Джеймс Хонг, Джеймі Лі Кертіс та інші.

Цікаво, що спочатку головним героєм фільму повинен був бути чоловік. На це місце розглядали Джекі Чана, але коли з ним не вдалося домовитися, режисери вирішили змінити стать головного героя. Таким чином ключовим персонажем стала Мішель Йео.

Хто переміг в інших номінаціях

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі - "Білий лотос"

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі - "Початкова школа "Ебботт"

Найкраща чоловіча роль - Брендан Фрейзер, "Кит"

Найкращий актор у драматичному серіалі - Джейсон Бейтман, "Озарк"

Найкращий актор в міні-серіалі - Сем Елліотт, "1883"

Найкращий актор в комедійному серіалі - Джеремі Аллен Уайт, "Ведмідь"

Найкраща актриса в драматичному серіалі - Дженніфер Кулідж, "Білий лотос"

Найкраща актриса в міні-серіалі - Джессіка Частін, "Джордж і Таммі"

Найкраща актриса в комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі"

Нагадаємо, раніше проривом року на BAFTA 2023 став фільм "На Західному фронті без змін".

Вас також можуть зацікавити новини: