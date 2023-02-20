"На Західному фронті без змін" переміг у кількох номінаціях.

19 лютого в Лондоні відбулася кінопремія BAFTA. Захід відвідали зіркові гості принц Вільям і Кейт Міддлтон і багато інших.

Найбільше нагород отримав фільм "На Західному фронті без змін". У центрі сюжету 19-річний Пауль Боймер і його друзі-однокласники, які відправляються добровольцями на фронт, де їм належить випробувати на собі жахи Першої світової війни.

"На Західному фронті без змін" переміг у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкращий іноземний фільм", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща операторська робота", "Найкращий саундтрек", "Найкращий звук". Найкращим режисером став Едвард Бергер, який зняв цей фільм.

Список переможців:

Найкращий британський фільм – "Банші Інішеріна"

Найкращий документальний фільм - "Навальний"

Найкращий дебютний фільм - "Сонце моє"

Найкращий мультфільм - "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Найкраща актриса - Кейт Бланшетт, "Тар"

Найкращий актор - Остін Батлер, "Елвіс"

Найкращий актор другого плану - Баррі Кеоган, "Банші Інішеріна"

Найкраща актриса другого плану - Керрі Кондон, "Банші Інішеріна"

Найкращий оригінальний сценарій – "Банші Інішеріна"

Найкраща робота художника-постановника – "Вавилон"

Найкращі костюми - "Елвіс"

Найкращий грим - "Елвіс"

Найкращі спецефекти - "Аватар: шлях води"

Що відомо про фільм "На Західному фронті без змін"

"На Західному фронті без змін" - фільм, знятий за мотивом роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка, опублікованого 1929 року. Роман розповідає історію групи німецьких школярів, які добровільно йдуть на фронт у Першу світову війну, захоплені романтичною ідеєю про патріотизм, славу та подвиг, але невдовзі розуміють, що реальність війни вкрай відрізняється від того, що їм розповідали.

Книга описує жахи війни, які насамперед проявляються у житті звичайних людей, які змушені боротися і вмирати за ідеї, які їм не завжди зрозумілі і які не завжди відповідають їхнім справжнім інтересам. Роман вплинув на світову літературу і став символом антивоєнного руху.

За мотивами роману було випущено декілька фільмів. Перший фільм був випущений у 1930 році і став одним із найвпливовіших фільмів про Першу світову війну. Режисер фільму Льюїс Майлстоун використав безліч інноваційних технік, щоб передати атмосферу війни, а також показати героїв фільму у реалістичному світлі. Фільм був помітний своєю критикою війни та показав жахи війни на екрані. Він став одним із перших фільмів про війну, який показав військових героїв у негативному світлі і те, що війна – це не героїчні подвиги, а жах та страждання для всіх учасників.

У лютому 2020 року стало відомо про початок розробки нової екранізації роману Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін". Тоді ж стало відомо, що його режисером було призначено Едварда Бергера.

Нагадаємо, фільм "На Західному фронті без змін" на Netflix викликав суперечки серед українців.

Вас також можуть зацікавити новини: