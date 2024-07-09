В світовий прокат фільм вийде 22 листопада 2024 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures нарешті представила перший трейлер епічної історичної драми "Гладіатор 2" (Gladiator II) від культового режисера Рідлі Скотта ("Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Тельма і Луїза", "Солдат Джейн", "Ганнібал", "Марсіанин", "Наполеон").

Фільм є сиквелом його ж історичного бойовика "Гладіатор" 2000 року з Расселом Кроу в головній ролі, який отримав п'ять "Оскарів", в тому числі як "Найкращий фільм".

Події нової стрічки відбуваються за 25 років після першого, а в центрі сюжету опиниться племінник імператора Коммода з першого фільма – Люцій, який у "Гладіаторі" 2000 року був зовсім малим. Останні 15 років хлопець провів у вигнанні, вже встигнувшися обзавестися дружиною та сином, тоді як його мати Луцилла думала, що він загинув. Згодом він потрапляє в полон до Римської Імперії, де його змушують стати гладіатором.

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Головну роль у фільмі виконав ірландський актор Пол Мескаль ("Після сонця", "Всі ми незнайомці"). На арені йому доведеться схрестити мечі з героєм Педро Паскаля (серіали "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас") – генералом Маркусом Акацієм, наставником якого був головний герой першого "Гладіатора" Максимус.

З першого фільму до своїх ролей повернулися Конні Нільсен, яка знову зіграла Луциллу, та Дерек Джейкобі, який повторив роль сенатора Гракхуса.

Також у новому фільмі зіграв Дензел Вашингтон ("Тренувальний день", "Маньчжурський кандидат", франшиза "Праведник"), який втілив образ торговця зброєю і колишнього рабовласника Макрінуса, який втягує головного героя в свої політичні ігри. Тим часом, Джозеф Квінн ("Тихе місце: День перший", серіал "Дивні дива") та Фред Хехінгер (серіали "Білий лотос", "Пем і Томмі", трилогія "Вулиця страху") зіграли братів-імператорів Гету і Каракаллу.

В світовий прокат фільм "Гладіатор 2" вийде 22 листопада 2024 року.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що нині 86-річний Рідлі Скотт планує зняти ще дві частини "Гладіатора", вихід яких запланований на 2026-2027 роки.

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