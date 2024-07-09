Кінокомпанія Paramount Pictures нарешті представила перший трейлер епічної історичної драми "Гладіатор 2" (Gladiator II) від культового режисера Рідлі Скотта ("Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Тельма і Луїза", "Солдат Джейн", "Ганнібал", "Марсіанин", "Наполеон").
Фільм є сиквелом його ж історичного бойовика "Гладіатор" 2000 року з Расселом Кроу в головній ролі, який отримав п'ять "Оскарів", в тому числі як "Найкращий фільм".
Події нової стрічки відбуваються за 25 років після першого, а в центрі сюжету опиниться племінник імператора Коммода з першого фільма – Люцій, який у "Гладіаторі" 2000 року був зовсім малим. Останні 15 років хлопець провів у вигнанні, вже встигнувшися обзавестися дружиною та сином, тоді як його мати Луцилла думала, що він загинув. Згодом він потрапляє в полон до Римської Імперії, де його змушують стати гладіатором.
Головну роль у фільмі виконав ірландський актор Пол Мескаль ("Після сонця", "Всі ми незнайомці"). На арені йому доведеться схрестити мечі з героєм Педро Паскаля (серіали "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас") – генералом Маркусом Акацієм, наставником якого був головний герой першого "Гладіатора" Максимус.
З першого фільму до своїх ролей повернулися Конні Нільсен, яка знову зіграла Луциллу, та Дерек Джейкобі, який повторив роль сенатора Гракхуса.
Також у новому фільмі зіграв Дензел Вашингтон ("Тренувальний день", "Маньчжурський кандидат", франшиза "Праведник"), який втілив образ торговця зброєю і колишнього рабовласника Макрінуса, який втягує головного героя в свої політичні ігри. Тим часом, Джозеф Квінн ("Тихе місце: День перший", серіал "Дивні дива") та Фред Хехінгер (серіали "Білий лотос", "Пем і Томмі", трилогія "Вулиця страху") зіграли братів-імператорів Гету і Каракаллу.
В світовий прокат фільм "Гладіатор 2" вийде 22 листопада 2024 року.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що нині 86-річний Рідлі Скотт планує зняти ще дві частини "Гладіатора", вихід яких запланований на 2026-2027 роки.