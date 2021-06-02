Група потрапила в престижний рейтинг Billboard Global 200 excl US.

Український гурт Go_A, який представляв нашу країну на Євробаченні 2021, опинився в музичному чарті Billboard Global 200 excl US на 80-му місці з піснею SHUM.

Варто відзначити, що в цей чарт вперше потрапила україномовна пісня. А до цього SHUM Go_A зайняв перше місце в рейтингу Spotify в Італії. Попри те, що українська група так і не здобула перемогу на головному пісенному конкурсі, їх трек зараз у всіх на вустах.

Нагадаємо, на Євробаченні перемогла група з Італії Maneskin. Їх пісня Zitti E Buoni увійшла в топ-10 найпопулярніших треків світу.

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Автор: Діана Могилєвич